Российского боксера Максима Дадашева госпитализировали после боя в США. Ему делают трепанацию черепа

Врачи делают операцию российскому боксеру Максиму Дадашеву, которого госпитализировали с отеком мозга после боя в США, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя спортсмена. Боксеру проводят трепанацию черепа.

Максим Дадашев провел в Оксон Хилле, штат Мэриленд, бой против пуэрториканца Субриэля Матиаса. После 11 раунда команда 28-летнего россиянина решила остановить поединок. Затем Дадашев потерял сознание и его увезли в больницу.

Дадашев потерпел первое поражение в карьере. До встречи с Матиасом он победил в 13 боях (11 нокаутом).