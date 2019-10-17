Сотрудникам «Роскосмоса» ужесточили правила выезда за границу

Госкорпорация «Роскосмос» ужесточила порядок выезда за границу для сотрудников подведомственных предприятий, включая тех, кто не имеет доступа к государственной тайне, сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники в космической отрасли.

Поводом к этому называются «нарастание геополитической напряженности и ужесточение рядом государств санкционной политики по отношению к России», а также возрастающие интерес иностранных спецслужб к работникам космической отрасли и случаи нападений на них зарубежом.

Сотрудников «Роскосмоса» обязали письменно уведомлять свое руководство о планирующихся поездках и их целях, а также следовать разработанным рекомендациям о мерах безопасности за границей.

В них, в частности, работникам рекомендуют «воздержаться от употребления спиртных напитков в транспорте, не раскрывать целей поездки случайным попутчикам, не встревать в потенциально конфликтные споры на политические или религиозные темы, не вести конфиденциальные служебные разговоры в номерах и ресторанах».

В самом «Роскосмосе» от комментариев отказались.

Летом 2019 года в СМИ появлялась информация, что «Роскосмос» ужесточил правила выезда для сотрудников, имеющих доступ к гостайне. Это связывали с бегством за границу одного из топ-менеджеров компании — гендиректора Научно-исследовательского института космического приборостроения Юрия Яскина.