«Роскосмос» ужесточил правила выезда сотрудников за границу из-за бегства топ-менеджера

Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин выпустил приказ о более жестких требованиях при выезде за рубеж для сотрудников госкорпорации, сообщает РИА Новости со ссылкой на источники в отрасли.

Ужесточение правил касается прежде всего руководящего персонала, имеющего доступ к секретной информации. По данным собеседников агентства, это связано с бегством за границу одного из топ-менеджеров компании.

В пресс-службе «Роскосмоса» не стали комментировать эту информацию.

Ранее газета «Коммерсант» сообщала о бегстве за рубеж гендиректора Научно-исследовательского института космического приборостроения Юрия Яскина, входящего в структуру «Роскосмоса». В апреле он уехал в Европу под предлогом служебной командировки, а затем прислал заявление о заочном увольнении по собственному желанию. По данным издания, таким образом Яскин мог скрыться от разбирательств по факту хищений и вывода бюджетных средств в НИИ.