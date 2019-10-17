Росстат сообщил о резком росте реальных доходов россиян

По данным Росстата, реальные доходы россиян в третьем квартале 2019 года выросли сразу на 3% в годовом выражении, сообщает РБК.

Основная причина роста — опережающий рост трудовых доходов, доля которых составила 76,9% в общей структуре в третьем квартале 2019 года, а также низкая база прошлого года, пояснили изданию в Росстате.

Рост реальных располагаемых доходов, отмечает РБК, Росстат фиксирует впервые за последние четыре квартала. 3% — самый сильный квартальный рост, зафиксированный с 2018 года (ранее Росстат не предоставлял квартальную статистику по этому показателю).

По итогам года последний раз реальные доходы россиян выросли в 2013 году на 4%. В 2018 году правительство ожидало роста реальных доходов, однако Росстат зафиксировал их снижение. В 2019 году правительство прогнозирует рост этого показателя на 1%. Минфин в октябре выразил сомнение в реальности такого прогноза.

С 2019 года Росстат перешел на новую методику расчета реальных доходов, а также стал публиковать данные по этому показателю раз в квартал, а не раз в месяц.