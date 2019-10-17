Прокуратура Москвы проверит тренинги «Винтаж по-русски» в Сахаровском центре. Месяц назад о них рассказали на НТВ

Таганская межрайонная прокуратура Москвы запросила у сведения об организаторах тренингов «Винтаж по-русски», где учат, как себя вести при задержании на массовых мероприятиях. Текст требования прокуратуры опубликован в телеграм-канале правозащитного движения «Вам можно», организующего тренинги.

В документе сказано, что прокуратура начала проверку после того, как о тренингах в сентябре рассказали на телеканале НТВ. Ведомство среди прочего просит предоставить информацию о деньгах, полученных от организаторов тренингов, а также о пожертвованиях, превышающих 100 тысяч рублей, поступивших с 1 января по 15 октября 2019 года.

Digital-директор Сахаровского центра Полина Филиппова сообщила «Интерфаксу», что центр бесплатно предоставил организаторам тренинга площадку, о чем и уведомил прокуратуру.

Представители движения «Вам можно», в свою очередь, пригласили представителей прокуратуры на следующий тренинг, «чтобы вы сами убедились, что все наши действия полностью соответствуют как букве, так и духу Конституции нашей страны».

«Интерфакс» отмечает, что помимо Сахаровского центра тренинги «Винтаж по-русски» проходили в офисе московского «Яблока». В августе проведение тренинга в Сахаровском центре сорвали участники движения SERB.