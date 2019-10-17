ЕСПЧ присудил компенсации украинским чиновникам, уволенным по закону о люстрации
Источник: Европейский суд по правам человека
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Европейский суд по правам человека заявил, что власти Украины нарушили права пяти украинских чиновников, уволенных по закону о люстрации. Об этом сообщается на сайте суда.
Суд посчитал, что Украина нарушила право на справедливое судебное разбирательство в отношении первых трех заявителей, а также право на уважение частной и семейной жизни в отношении всех истцов.
Каждому чиновнику присудили компенсацию в размере пяти тысяч евро. Кроме того, суд обязал Украину выплатить первому заявителю полторы тысячи евро в качестве компенсации морального вреда и по 300 евро — всем остальным.