ЕСПЧ присудил компенсации украинским чиновникам, уволенным по закону о люстрации

Европейский суд по правам человека заявил, что власти Украины нарушили права пяти украинских чиновников, уволенных по . Об этом сообщается на сайте суда.

Суд посчитал, что Украина нарушила право на справедливое судебное разбирательство в отношении первых трех заявителей, а также право на уважение частной и семейной жизни в отношении всех истцов.

Каждому чиновнику присудили компенсацию в размере пяти тысяч евро. Кроме того, суд обязал Украину выплатить первому заявителю полторы тысячи евро в качестве компенсации морального вреда и по 300 евро — всем остальным.