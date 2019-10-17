Blizzard дисквалифицировала американскую команду по Hearthstone за плакат с призывом освободить Гонконг

Компания Blizzard дисквалифицировала на шесть месяцев команду одного из американских колледжей по Hearthstone, после того как во время одной из игр они показали плакат в поддержку Гонконга.

В самой команде не удивились такому решению Blizzard и сообщили, что изначально осознавали возможные риски.

Worcester Poly vs American University / Hearthstone Collegiate 09.10.2019 Hearthstone tournaments

7 октября Blizzard дисквалифицировала игрока, выступающего под псевдонимом blitzchung (настоящее имя — Чун Нг Вай), за то что он в ходе интервью на турнире Hearthstone Grandmasters выкрикнул «Освободите Гонконг!». Его также лишили всех призовых.

За решение дисквалифицировать Чун Нг Вая Blizzard подверглась обвинениям в цензуре. Компанию обвинили в нежелании ссориться с властями Китая, который является одним из важнейших рынков в игровой индустрии.

Blizzard объяснила свои действия тем, что правила платформы запрещают политические высказывания.