Суд арестовал двоих фигурантов дела об избиении до смерти жителя Красноярска

Двое жителей Красноярска Андрей Шилов и Сергей Шмелев, подозреваемые в избиении до смерти 31-летнего мужчины в его собственной квартире, арестованы судом Центрального района города сроком на два месяца, сообщает ТАСС.

По версии следствия, 15 сентября подозреваемые поссорились по телефону со своим знакомым Дмитрием Сисигиным, после чего приехали к нему домой и избили. Все это снималось на телефон их знакомым. Потерпевший впоследствии умер в больнице.

Уголовное дело расследуется по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, но в связи со смертью Сисигина может быть переквалифицировано на статью об убийстве.

По данным СМИ, один из подозреваемых в преступлении Андрей Шилов — сын главы Совета депутатов в поселке Емельяново и бывшей судьи районного суда. Сергей Шмелев частично признал свою вину. Преступление вызвало большой резонанс, в городе прошел стихийный сход.