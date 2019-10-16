«Победа» поднимет цены на рейсы из зарубежных аэропортов на 40%

Авиакомпания «Победа» с 28 октября (начало зимней навигации) поднимет цены на рейсы из-за рубежа в Россию на 25 евро (по действующему курсу примерно 1800 рублей).

Как заявила «Ведомостям» представитель лоукостера Елена Селиванова, компания вынуждена включить в стоимость билета плату за регистрацию в зарубежных аэропортах. В начале октября Московский городской суд запретил «Победе» взимать плату за эту услугу.

Селиванова называет повышение «беспрецедентно высоким разовым ростом», поскольку при средней цене билета на международных линиях в 4500 рублей теперь их стоимость вырастет на 40%.

Плата за регистрацию в зарубежных аэропортах в размере 25 евро была введена «Победой» с октября 2018 года. При этом у пассажиров есть возможность бесплатно зарегистрироваться онлайн.

В российских аэропортах «Победа» не взимает дополнительную плату за регистрацию — она не считается дополнительной услугой и включена в общие аэропортовые сборы и стоимость билетов.