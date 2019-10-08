Суд запретил авиакомпании «Победа» брать плату за регистрацию в зарубежных аэропортах
Московский городской суд запретил авиакомпании «Победа» взимать плату за регистрацию пассажиров в зарубежных аэропортах.
Суд удовлетворил требование транспортной прокуратуры, которая считала, что платная регистрация противоречит Федеральным авиационным правилам. В пресс-службе «Победы» сообщили, что компания будет оспаривать решение.
«Бесплатных услуг не бывает — бывают включенные в тариф по умолчанию для всех. Мы категорически против того, чтобы наши клиенты оплачивали услуги, которыми не пользуются. Сейчас более 90% клиентов регистрируются бесплатно онлайн. А кто хочет, чтобы его зарегистрировал агент в аэропорту, оплачивает эту услугу аэропорту. Почему все клиенты должны платить за услугу регистрации? Мы, напротив, хотим снижать цены на перелет», — заявил «Интерфаксу» официальный представитель «Победы».
Плата за регистрацию в зарубежных аэропортах в размере 25 евро была введена в начале 2019 года. При этом у пассажиров есть возможность бесплатно зарегистрироваться онлайн.
В российских аэропортах «Победа» не взимает дополнительную плату за регистрацию, так как это противоречит действующему законодательству.