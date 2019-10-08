Суд запретил авиакомпании «Победа» брать плату за регистрацию в зарубежных аэропортах

Московский городской суд запретил авиакомпании «Победа» взимать плату за регистрацию пассажиров в зарубежных аэропортах.

Суд удовлетворил требование транспортной прокуратуры, которая считала, что платная регистрация противоречит Федеральным авиационным правилам. В пресс-службе «Победы» сообщили, что компания будет оспаривать решение.

Плата за регистрацию в зарубежных аэропортах в размере 25 евро была введена в начале 2019 года. При этом у пассажиров есть возможность бесплатно зарегистрироваться онлайн.

В российских аэропортах «Победа» не взимает дополнительную плату за регистрацию, так как это противоречит действующему законодательству.