Отель-казино «Белладжио» в Лас-Вегасе продадут за четыре миллиарда долларов. Там снимали фильм «11 друзей Оушена»

Компания-владелец отелей MGM Resorts продаст пятизвездочный отель-казино «Белладжио» в центре Лас-Вегаса. Об этом сообщается на сайте MGM Resorts.

Покупателем выступит инвестиционный фонд Blackstone Real Estate Income Trust (BREIT). Сделка будет оформлена через создание совместной компании, которой перейдет контроль над «Белладжио». BREIT получит в ней 95%, MGM Resorts — 5%, а также 4,2 миллиарда долларов.

MGM Resorts планирует и дальше управлять «Белладжио», но уже на правах арендатора. За аренду отеля компания будет платить 245 миллионов долларов в год.

Кроме того, MGM Resorts продаст еще один объект в Лас-Вегасе — отель-казино «Цирк, цирк» (Circus Circus). Его купит миллиардер Фил Раффин за 825 миллионов долларов.

Как отмечает MGM Resorts, эти две сделки помогут компании повысить доходность и изменить бизнес-модель. В дальнейшем MGM Resorts планирует стать оператором гостиниц и казино, занять американский рынок спортивных ставок и развивать игорный бизнес в Японии.

«Белладжио» открылся в 1998 году. Это один из самых знаменитых отелей-казино Лас-Вегаса. Он стал местом для съемок нескольких фильмов, в частности, «11 друзей Оушена».

В начале октября MGM Resorts согласилась заплатить 800 миллионов долларов жертвам , которая велась из другого отеля компании в Лас-Вегасе — Mandalay Bay.