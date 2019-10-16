Средняя продолжительность жизни в России за восемь месяцев 2019 года составила 73,6 года, объявила глава Минздрава Вероника Скворцова.

По сравнению с показателем 2018 года, цитирует Скворцову «Интерфакс», этот показатель вырос на 0,7 года.

Министр отметила, что показатель общей смертности на тысячу человек снизился на 3,1% по сравнению с аналогичным показателем 2018 года. «Хорошие результаты по снижению показателя общей смертности мы видим в тех регионах страны, где проводится планомерная работа по снижению смертности от сердечно-сосудистых заболеваний», — заявила Скворцова.

73,6 года — рекордный показатель средней продолжительности жизни в России, однако Минздрав планировал, что в 2018 году он достигнет 74 лет. В реалистичности такого прогноза Минздрава сомневались как Счетная палата, так и Минэкономразвития.