Глава лейбла Эда Ширана Бен Кук ушел в отставку. Семь лет назад он был на вечеринке в «оскорбительном» костюме участника Run-DMC

Руководитель звукозаписывающей компании Atlantic Records в Великобритании Бен Кук ушел в отставку после расследования, проведенного из-за его участия в вечеринке семь лет назад. Об этом сообщает The Guardian.

Кук назвал «ужасной ошибкой» то, что пришел на вечеринку по случаю дня рождения, одевшись как один из участников американской рэп-группы Run-DMC.

Бен Кук рассказал, что оделся под участника Run-DMC, чтобы «отдать честь музыкальному герою», но признал, что его внешность была «отвратительной». Кук извинился перед всеми, кого оскорбил его костюм. Внутреннее расследование этого случая началось в 2018 году после того, как появились слухи о появлении Кука на вечеринке в таком виде.

Бен Кук — одна из самых влиятельных фигур в британской музыке. Он возглавил лейбл Atlantic Records в Великобритании в 2014 году. Кук заключил первый контракт на запись с музыкантом Эдом Шираном, а в 2018 году привлек на лейбл британского рэпера Stormzy.

В сентябре 2019 года премьер-министра Канады Джастина Трюдо обвинили в расизме после того, как СМИ опубликовали несколько архивных фотографий и записей, на которых молодой Трюдо позирует в гриме, изображая темнокожих людей. Канадский премьер неоднократно извинялся за случившееся.