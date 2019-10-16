Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал «выдумками» информацию «Новой газеты» о том, что высокопоставленных чиновников и силовиков из его окружения отправляют в «секретные тюрьмы» и пытают. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Эти выдумки зашкаливают. Их авторы знают, что это тысячепроцентная ложь! Но пишут и пишут», — сказал Кадыров, выступая на совещании в Грозном. Он считает, что «определенные силы и обслуживающие их СМИ» ведут кампанию, призванную создать отрицательный имидж Чечни и ее руководства.

Кадыров также назвал дезинформацией сообщения о том, что он тяжело болен.