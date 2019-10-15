Жители байкальского острова Ольхон убрали бюст Путина. Он был установлен в знак протеста против приговора местному чиновнику

С байкальского острова Ольхон вывезли бюст президента России Владимира Путина, который местные жители полтора месяца назад установили в знак протеста против уголовного преследования бывшего главы Ольхонского района Сергея Копылова. Об этом сообщило издание «Иркутск Онлайн».

По словам предпринимателя и общественного активиста с Ольхона Сергея Перевозникова, после неудачной попытки обжаловать приговор Копылову жителям острова стало известно, что кто-то планирует повредить бюст. «Мы решили перевезти его в безопасное место, но голова не выдержала плохой дороги и по пути раскололась», — сказал Перевозников изданию «ИркСиб».

При этом в разговоре с изданием «Альтаир» он заявил, что бюст вывезли в знак протеста против приговора Копылову. Такую же причину называет «Иркутск Онлайн» со ссылкой на неназванных «организаторов» установки бюста.

Бывшего главу Ольхонского района Сергея Копылова в 2016 году обвинили в том, что он незаконно сдал в аренду земли Прибайкальского национального парка компании, которая реконструировала автодорогу в ольхонский поселок Хужир. В июне 2019 года районный суд приговорил Копылова к трем годам колонии. 11 октября Иркутский областной суд оставил этот приговор в силе.

Жители Ольхона поддержали Копылова. Они заявили, что из-за расширения границ Прибайкальского национального парка столкнулись со множеством ограничений на строительство, сельское хозяйство и сделки с недвижимостью. По их словам, Копылов построил на острове «долгожданные социальные объекты», а после того, как он получил срок, местные власти «боятся принимать любые решения».

Почему на Ольхоне нельзя построить даже туалет Мы в капкане, мы в резервации Жители острова Ольхон на Байкале оказались внутри национального парка. Их жизнь парализована