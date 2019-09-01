На острове Ольхон на Байкале установили бюст Путина. Так жители решили привлечь его внимание к ограничению своих прав

В Иркутской области на острове Ольхон на Байкале местные активисты установили бюст президента Владимира Путина, чтобы привлечь его внимание к ограничению своих прав.

На постаменте под бюстом сделаны надписи «Гарант Конституции» и «Свободу ».

Авторы акции отметили, что жители побережья Байкала «фактически подвергаются дискриминации из-за того, что живут на Байкальской природной территории».

Большую голову Путина установили на Байкале (о.Ольхон) Байкальская Правовая Аномалия

«Мы не можем свободно распоряжаться своими способностями к труду, получить землю для захоронения близких, выбирать род деятельности, ограничено наше конституционное право на экономическую деятельность, нет возможности зарегистрировать официально свои дома, получить в аренду земельные участки и многое другое», — говорится в обращении.

Жители острова Ольхон с весны протестуют против расширения границ Прибайкальского национального парка за счет включения в его состав территорий населенных пунктов. Новый статус накладывает серьезные ограничения на строительство, сельское хозяйство и операции с недвижимостью.