В Техасе полицейского обвинили в убийстве темнокожей женщины в ее собственном доме

Полиция города Форт-Уорт в Техасе предъявила обвинения в убийстве бывшему сотруднику, застрелившему жительницу города в ее собственном доме. Об этом сообщает CNN.

12 октября около двух часов ночи белый полицейский Аарон Дин подъехал к дому чернокожей жительницы города Атишаны Джефферсон. В полицию позвонил ее сосед из-за открытой входной двери в ее доме. Внутри дома Дин увидел фигуру человека, стоящего возле окна, и направил на него оружие, требуя поднять руки. При этом он не назвался и уже через две секунды выстрелил в окно. Джефферсон погибла на месте. В доме также находился ее восьмилетний племянник, он не пострадал. В заявлении полиции говорилось, что Дин выстрелил, потому что «почувствовал угрозу», а в доме Джефферсон позже нашли пистолет.

Убийство спровоцировало в Техасе волну протестов. Мэр Форт-Уорта Бетси Прайс заявила, что произошедшее «невозможно оправдать». Через два дня Дин ушел в отставку, а 15 октября полиция предъявила ему обвинения в убийстве. Суд отпустил его под залог в размере 200 тысяч долларов.

В США действует движение «Black Lives Matter», выступающее против полицейского насилия в отношении темнокожих. По статистике, 96 из 100 000 темнокожих жителей США погибают от рук полицейских — это вдвое больше, чем белых жителей страны.