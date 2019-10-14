В США присяжные признали белого полицейского невиновным в убийстве чернокожего ветерана ВВС. Погибший был безоружен

Жюри присяжных в суде американского штата Джорджия признали 57-летнего бывшего полицейского Роберта Олсена невиновным в убийстве 26-летнего ветерана ВВС США Энтони Хилла, застреленного в 2015 году.

При этом, как сообщает Associated Press, Олсена признали виновным в нападении с отягчающими обстоятельствами, нарушении присяги и даче ложных показаний. Суд вынесет приговор 1 ноября.

Роберт Олсен застрелил ветерана войны в Афганистане Энтони Хилла в марте 2015 года. Тогда в полицию округа Декалб сообщили о голом мужчине, который стучит в двери домов и ползает по земле, пишет CNN. Когда Олсен прибыл на место, Хилл побежал в его сторону. Полицейский несколько раз потребовал, чтобы Хилл остановился, после чего выстрелил в безоружного мужчину.

У Энтони Хилла, по сообщениям СМИ, диагностировали биполярное расстройство и посттравматическое стрессовое расстройство. Незадолго до своей гибели Хилл перестал принимать лекарства.

В США в последние годы неоднократно проходили массовые акции протеста против случаев применения полицейскими насилия в отношении афроамериканцев.