В США присяжные признали белого полицейского невиновным в убийстве чернокожего ветерана ВВС. Погибший был безоружен
Жюри присяжных в суде американского штата Джорджия признали 57-летнего бывшего полицейского Роберта Олсена невиновным в убийстве 26-летнего ветерана ВВС США Энтони Хилла, застреленного в 2015 году.
При этом, как сообщает Associated Press, Олсена признали виновным в нападении с отягчающими обстоятельствами, нарушении присяги и даче ложных показаний. Суд вынесет приговор 1 ноября.
Роберт Олсен застрелил ветерана войны в Афганистане Энтони Хилла в марте 2015 года. Тогда в полицию округа Декалб сообщили о голом мужчине, который стучит в двери домов и ползает по земле, пишет CNN. Когда Олсен прибыл на место, Хилл побежал в его сторону. Полицейский несколько раз потребовал, чтобы Хилл остановился, после чего выстрелил в безоружного мужчину.
У Энтони Хилла, по сообщениям СМИ, диагностировали биполярное расстройство и посттравматическое стрессовое расстройство. Незадолго до своей гибели Хилл перестал принимать лекарства.
В США в последние годы неоднократно проходили массовые акции протеста против случаев применения полицейскими насилия в отношении афроамериканцев.