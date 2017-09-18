Белый полицейский против чернокожего наркоторговца: почему в Сент-Луисе третий день продолжаются беспорядки

В американском Сент-Луисе 15 сентября 2017 года оправдали бывшего полицейского Джейсона Стокли, застрелившего местного жителя Энтони Ламара Смита. Убийство произошло в 2011-м; Стокли преследовал Смита на автомобиле, решив, что тот угрожает ему пистолетом. Суд пришел к выводу, что полицейский не превышал полномочий, хотя есть сведения предполагать, что пистолет он Смиту подкинул. Стокли — белый, Смит — чернокожий; оправдательный приговор немедленно привел к уличным протестам в Сент-Луисе — и к очередному витку дискуссии о полицейском насилии в отношении чернокожих. «Медуза» рассказывает, почему оправдали Джейсона Стокли и как Сент-Луис отреагировал на такое решение.

Убийство

20 декабря 2011 года Джейсон Стокли и его напарник заметили, что 24-летний Энтони Смит собирается продать наркотики на парковке ресторана в Сент-Луисе. Стокли вышел из машины, при себе у него было и табельное оружие, и личный автомат Калашникова (точнее, его укороченная разновидность) — хотя полицейским запрещено использовать собственные пистолеты и автоматы.

Стокли с напарником полагали, что Смит вооружен. Увидев полицейского, он попытался скрыться — и уехал на своем автомобиле. Стокли открыл огонь по машине; Смит чуть не сбил его. После этого началась настоящая погоня, которая завершилась тем, что полицейский автомобиль протаранил «бьюик» Смита.

После аварии Стокли выбрался из машины и приказал Смиту поднять руки. Ему показалось, что тот пытается добраться до оружия, и полицейский застрелил чернокожего мужчину. Как видно на записи с полицейского видеорегистратора, затем Стокли подошел к своей машине (как он сам утверждает, за аптечкой) и вернулся к Смиту, который к тому моменту умер.

В машине Смита действительно нашли пистолет, однако были основания подозревать, что Стокли его подкинул. В отношении полицейского завели дело; представители обвинения настаивали, что Смит не был вооружен и не представлял никакой угрозы для сотрудников полиции и прохожих. Более того, адвокаты утверждали, что Стокли еще во время погони говорил напарнику, что собирается «убить этого засранца». Полицейский утверждал, что не превышал полномочий, и что у него были все основания опасаться за свою жизнь. Он отрицал, что подбросил пистолет, хотя на найденном у Смита оружии были только следы ДНК Стокли.

Увольнять Стокли из полиции не стали, он сам оставил службу в 2013 году и переехал в Хьюстон. Согласно обвинению, ему грозило серьезное наказание вплоть до пожизненного заключения. Стокли отказался от суда присяжных и попросил, чтобы его дело слушал только судья.

Оправдание

Судебный процесс по делу об убийстве Энтони Смита начался в августе 2017 года. Он привлек большое внимание в Сент-Луисе, и в полиции предполагали, что возможное оправдание приведет к массовым процессам. К концу августа полицейское управление Сент-Луиса, здание суда и другие места, где могли бы собраться протестующие, укрепили баррикадами, чтобы не допустить массовых беспорядков.

Американское законодательство устроено таким образом, что полицейских крайне редко привлекают к ответственности за убийство на службе, даже если есть основания полагать, что убитый не был вооружен и не представлял никакой угрозы. Суды выносят решение не в пользу полицейских лишь только в тех случаях, когда нет ни малейшего основания сомневаться в их вине. Чтобы открыть огонь, полицейскому достаточно быть уверенным в том, что преступник угрожает ему или окружающим, даже если в действительности это не так. В судах разбирается не вопрос о том, были ли реальные основания открывать огонь, а оправданность опасений полицейского — и чаще всего суды встают на сторону сотрудников полиции.

Джейсон Стокли Cristina M. Fletes / St. Louis Post-Dispatch / TNS / Sipa USA / Scanpix / LETA

Судья Тимоти Уилсон ознакомился с доказательствами по делу Стокли и решил, что наказывать полицейского не за что. По мнению Уилсона, пистолет, найденный в машине Смита, был слишком большим, чтобы полицейский смог незаметно подкинуть его. Также он счел, что отсутствие ДНК Смита на пистолете не означает, что пистолет тому не принадлежал: в конце концов, погибший торговал наркотиками, и было бы странно, если бы у него не было оружия. Опасения полицейского он признал обоснованными — и оправдал его.

Беспорядки

Решение вынесли в пятницу, 15 сентября 2017 года. В этот день многие школы в Сент-Луисе закрылись пораньше, с работы отпустили сотрудников компаний Wells Fargo и Nestle, которые являются важнейшими местными работодателями. В день приговора сотни человек вышли на улицы города и начали бить витрины, а также закидали бутылками с краской дом мэра Сент-Луиса Лайды Крюсон (ее в помещении в этот момент не было).

В субботу и воскресенье события разворачивались по одинаковому сценарию. Днем в городе проходили мирные акции протеста против полицейского насилия, в которых участвовали около тысячи человек, к вечеру они перерастали в беспорядки, столкновения с полицией и битье витрин. За все три дня полиция задержала более 120 человек — в основном за вандализм и нападение на полицейских. Не менее десяти человек пострадали, в том числе и полицейские, которых протестующие закидывали бутылками и камнями.

И мэрия города, и родные Энтони Смита просят недовольных решением суда воздержаться от насилия.