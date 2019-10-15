Программа Леонида Парфенова по требованию НТВ перестала называться «Намедни»

Авторская программа Леонида Парфенова, выходящая на его ютьюб-канале Parfenon, больше не называется «Намедни». Последние два выпуска озаглавлены просто «1952 с Леонидом Парфеновым» и «1953 с Леонидом Парфеновым».

Как пояснил журналист в комментарии Znak.com, это произошло из-за возражений телеканала НТВ, которому принадлежат права на бренд «Намедни».

«Перед первым сезоном, годы 1946-1951, телеканал-правообладатель предварительно не возражая против использования названия „Намедни“, не захотел оформить это официально. Перед нынешним, вторым сезоном, годы 1952-1960, телеканал направил свои возражения нашему партнеру по проекту. Меня самого это бы не смутило, но партнер предпочел не спорить. Остается гордиться, что за четверть века существования телекомпании именно бренд „Намедни“ оказался самым востребованным», — говорится в комментарии Парфенова.

Оригинальная программа «Намедни» выходила на Центральном телевидении СССР в 1990-1991 годах и на НТВ в 1993-2004 годах. После увольнения Леонида Парфенова с НТВ ее закрыли.

В марте 2019 года журналист возобновил выпуск «Намедни» на своем ютьюб-канале. Спустя месяц НТВ объявил о запуске собственного онлайн-сериала под таким же названием.

Весной журналист подал в Роспатент заявку на регистрацию бренда «Намедни с Леонидом Парфеновым».