НТВ запустит документальный онлайн-сериал «Намедни». Он не имеет отношения к проекту Леонида Парфенова

Телеканал НТВ начал работу над документальным сериалом под рабочим названием «Намедни». Об этом сообщается на сайте канала.

Сериал будет состоять из сюжетов, снятых журналистами НТВ за все время существования информационной службы канала. «В центре внимания каждого выпуска — одна неделя и ключевые события, происходившие именно в эти дни в разные годы, начиная с даты выхода в эфир телекомпании 10 октября 1993 года до наших дней», — говорится на сайте НТВ.

Сериал будет выходить на сайте НТВ, в мобильном приложении канала и на его ютьюб-канале.

Представители журналиста Леонида Парфенова сообщили «Афише», что программа «Намедни», которая выходит на его ютьюб-канале «Парфенон», не имеет отношения к проекту НТВ.

Оригинальная программа «Намедни» выходила на Центральном телевидении СССР в 1990-1991 годах и на НТВ в 1993-2004 годах. Ее автором и ведущим был Леонид Парфенов. Передача несколько раз меняла формат: была сборником неполитических новостей за неделю, проектом об истории СССР и России и информационно-аналитической программой.

В 2004 году «Намедни» закрыли, а Парфенова уволили с НТВ. Это произошло из-за несогласия журналиста с решением руководства канала снять с эфира интервью вдовы лидера чеченских сепаратистов Зелимхана Яндарбиева. После увольнения с НТВ Парфенов ушел с телевидения. В марте 2019 года он возобновил выпуск «Намедни» на своем ютьюб-канале.

В апреле Парфенов подал в Роспатент заявку на регистрацию бренда «Намедни с Леонидом Парфеновым». Права на бренд «Намедни» принадлежит НТВ.