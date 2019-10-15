Обвиняемые в изнасиловании и убийстве многодетной матери из поселка Псебай получили до 19 лет колонии

Краснодарский краевой суд вынес обвинительный приговор двум фигурантам дела об изнасиловании и убийстве многодетной матери Натальи Дмитриевой из кубанского поселка Псебай. Об этом сообщает Следственный комитет РФ.

21-летний Савелий Никифоров получил 19 лет колонии строгого режима и 20 тысяч рублей штрафа. Его 17-летний подельник — девять лет и 11 месяцев лишения свободы, а также пять тысяч рублей штрафа.

Правозащитная организация «Зона права» пишет, что, согласно приговору, второй подсудимый должен отбывать наказание в воспитательной колонии, а после наступления совершеннолетия — в колонии общего режима. 18 лет ему исполнится 16 октября.

В мае 2018 года в поселке Псебай была убита 40-летняя мать пятерых детей Наталья Дмитриева. По версии следствия, женщину 19 раз ударили камнем по голове, изнасиловали и задушили.

После убийства Дмитриевой жители Псебая устроили стихийный митинг. Глава поселка Павел Жарков ушел в отставку. Были уволены директор, завуч и социальный психолог гимназии, где учился несовершеннолетний обвиняемый.

Незадолго до убийства Дмитриевой фигуранты дела совершили мелкие кражи. Младший из них похитил куртку у сверстника. Следователь МВД Оксана Глущенко не стала возбуждать против него уголовное дело. Из-за этого сейчас ее судят за превышение полномочий.