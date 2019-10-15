Из галереи в Сан-Франциско за 32 секунды украли гравюру Сальвадора Дали

Из художественной галереи в Сан-Франциско за полминуты похитили работу Сальвадора Дали «Горящий жираф». Об этом сообщает телеканал ABC7, который опубликовал фрагменты записей с камер наблюдения, запечатлевших вора.

У мужчины в голубой футболке и кепке ушло 32 секунды на то, чтобы войти в художественную галерею Dennis Rae Fine Art в Сан-Франциско, забрать с мольберта гравюру размером 50 на 60 сантиметров и беспрепятственно уйти.

В этот момент в галерее проходила выставка произведений испанских сюрреалистов, и «Горящий жираф» был выставлен в витрине для привлечения внимания. Дали создал эту картину в 1966-1967 годах под влиянием творчества Пабло Пикассо.

По словам директора галереи Анджелы Келлетт, у преступника был соучастник, который отвлекал сотрудника выставки, пока вор забирал работу стоимостью 20 тысяч долларов. Картина должна была крепиться к мольберту карабином и тросом, однако они тоже исчезли. Полиция Сан-Франциско попросила связаться с ней всех, кто опознал человека на видео.