Трамп анонсировал санкции против Турции из-за вторжения в Сирию
Источник: Дональд Трамп
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Президент США Дональд Трамп объявил через твиттер, что в скором времени введет санкции в отношении Турции из-за военной операции в Сирии.
Трамп сообщил, что санкции затронут действующих и бывших турецких чиновников. Кроме того, США поднимут ввозные пошлины на турецкую сталь до 50% и прекратят переговоры о торговом соглашении с Турцией на 100 миллиардов долларов.
Также США могут ввести ограничения, предполагающие финансовые санкции, арест собственности и запрет на въезд в США.
В своем заявлении Дональд Трамп отметил, что американские войска, выходящие из Сирии, останутся в регионе для мониторинга.