Трамп анонсировал санкции против Турции из-за вторжения в Сирию

Президент США Дональд Трамп объявил через твиттер, что в скором времени введет санкции в отношении Турции из-за .

Трамп сообщил, что санкции затронут действующих и бывших турецких чиновников. Кроме того, США поднимут ввозные пошлины на турецкую сталь до 50% и прекратят переговоры о торговом соглашении с Турцией на 100 миллиардов долларов.

Также США могут ввести ограничения, предполагающие финансовые санкции, арест собственности и запрет на въезд в США.

В своем заявлении Дональд Трамп отметил, что американские войска, выходящие из Сирии, останутся в регионе для мониторинга.