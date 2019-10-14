Курды заключили сделку с правительством Сирии. Они будут вместе «противостоять турецкой агрессии»

Курды договорились с правительством Сирии о совместном противостоянии турецкой военной операции «Источник мира». Об этом сообщает «Аль-Джазира» со ссылкой на заявление курдской автономной администрации.

Агентство SANA пишет, что правительство Сирии направило войска на север страны, чтобы «противостоять турецкой агрессии». Ливанский телеканал «Аль-Маядин» со ссылкой на курдский источник сообщает, что курды открыли все блокпосты для продвижения сирийской армии.

По информации Reuters, курды достигли соглашения с правительством Сирии на переговорах, которые прошли при поддержке России.

9 октября Турция начала в Сирии военную операцию «Источник мира», направленную против курдских Отрядов народной самообороны. Турецкие власти считают курдов террористами.

Турецкое вторжение осудили США, которые считаются союзниками курдов, Евросоюз и некоторые арабские страны.

С начала военной операции турецкие военные взяли в плен или убили около 500 человек. По обе стороны границы погибли около 50 мирных жителей.