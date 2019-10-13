В Японии более 20 человек погибли из-за сильнейшего за 60 лет тайфуна

По меньшей мере 23 человека погибли и еще 16 пропали без вести в результате тайфуна «Хагибис», обрушившегося на Японию 12 октября. Более 160 человек получили ранения, сообщает NHK.

Японские власти проводят спасательную операцию, в которой участвуют порядка 27 тысяч военных и сотрудников экстренных служб. Спасатели на вертолетах эвакуируют жителей подтопленных домов.

Десятки тысяч зданий в Японии остаются без электричества. В стране отменено более 800 авиарейсов, железнодорожное движение приостановлено.

Власти Японии называют тайфун «Хагибис» самым сильным с 1958 года. Он принес рекордное количество осадков во многих районах страны. Так, в поселке Хаконе на острове Хонсю за сутки выпало 939,5 миллиметра осадков.

Материал обновлен уточненными данными о числе погибших в результате тайфуна.

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