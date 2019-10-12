Суд арестовал подозреваемого в убийстве саратовской школьницы

Житель Саратова Михаил Туватин, подозреваемый в убийстве девятилетней школьницы Лизы Киселевой, арестован 12 октября судом по ходатайству следствия, сообщается на сайте СК.

9 октября в Саратове пропала девятилетняя Лиза Киселева — она ушла утром из дома в школу и не вернулась. Через сутки полиция нашла тело девочки в гаражах и задержала подозреваемого в убийстве. Им оказался ранее судимый Михаил Туватин. По его словам, он убил девочку, испугавшись, будто она расскажет, что он незаконно завладел чужим гаражом. В ночь на 11 октября жители Саратова устроили стихийный митинг, требуя от полиции выдачи Туватина для самосуда.