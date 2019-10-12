Группа «Кино» даст два концерта в Москве и Петербурге в 2020 году

Музыканты «Кино» соберутся вместе через 30 лет после распада группы и дадут два концерта «для тех, кто уже не мечтал послушать коллектив вживую».

Выступления пройдут 31 октября 2020 года в Ледовом дворце в Санкт-Петербурге и 21 ноября 2020 года на ВТБ Арене в Москве. Билеты поступят в продажу с 31 октября 2019 года.

КИНО Концерты 2020 Тизер КИНО

Как говорится в тизере, это будут «двухчасовые концерты с уникальным видеорядом», на которых прозвучит настоящий голос Виктора Цоя, «оцифрованный с оригинальных многоканальных записей».

В выступлениях примут участие гитарист Юрий Каспарян и басисты разных лет Александр Титов и Игорь Тихомиров. Кто заменит на сцене покойного барабанщика Георгия Гурьянова, не сообщается. Продюсером концертов станет сын Виктора Цоя Александр.

«Кино» — одна из самых популярных советских рок-групп — была основана Виктором Цоем в 1982 году. В 1990 году коллектив прекратил существование после гибели Цоя. В 2012 году Каспарян, Тихомиров и Гурьянов вновь собрались вместе, чтобы доделать незавершенную песню Цоя «Атаман». Она была выпущена в день 50-летия со дня рождения Виктора Цоя.