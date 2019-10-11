В ДРК разбился транспортник Ан-72. На борту могли быть россияне
Источник: Администрация президента ДРК
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В Демократической Республике Конго разбился военно-транспортный самолет Ан-72, который выполнял рейс для президентсткой администрации. На борту были четыре пассажира и четыре члена экипажа.
Связь с бортом пропала через 59 минут после вылета из аэропорта Гомы днем 10 октября. Ан-72 направлялся в столицу республики Киншасу.
Пресс-атташе посольства России Наталья Кононова сказала РИА Новости, что членами экипажа, по предварительным данным, были россияне. Их имена уточняются.