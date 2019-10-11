У побережья Саудовской Аравии взорвался иранский нефтяной танкер

Взрыв произошел на иранском нефтяном танкере, расположенном в Красном море недалеко от порта Джедда в Саудовской Аравии, сообщает иранское агентство ISNA. Из-за случившегося нефть разлилась в море. Экипаж не пострадал.

Взрыв произошел на танкере, принадлежащем национальной нефтяной компании Ирана.

ISNA пишет, что взрыв мог быть терактом, но эта информация пока не подтверждена. Иранский телеканал PressTV сообщил, что взрывы произошли с интервалом в 20 минут. Предполагается, что судно поразили двумя ракетами.

Associated Press отмечает, что сообщения о взрыве появились после того, как США обвинили Иран в атаке на нефтяные танкеры возле Ормузского пролива. Официальный Тегеран это отрицает.

В сентябре в Саудовской Аравии беспилотники атаковали два завода государственной компании Saudi Aramco, из-за чего добыча нефти в стране сократилась вдвое. Саудовская Аравия и США обвинили в нападении Иран.