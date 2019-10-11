Банк «Траст» оценил совокупный долг компаний, принадлежащих бизнесмену Михаилу Гуцериеву и его родственникам, в 970 миллиардов рублей. Об этом пишет Forbes со ссылкой на два источника в банковских кругах. Издание отмечает, что оценка «Траста» совпадает с открытыми данными.

Самую крупную сумму структуры семьи Гуцериева должны Сбербанку — почти 500 миллиардов рублей. Из них 170 миллиардов составляет долг Афипского НПЗ, который Гуцериев не признает. Банку «Траст» семья задолжала 320 миллиардов, ВТБ — 77 миллиардов. Компании Гуцериевых имеют кредиты и в других банках, их суммы не превышают 10 миллиардов рублей в каждом.

По подсчетам Forbes, долги структур Гуцериевых за три года выросли в два раза и могут составлять 1% от активов всей банковской системы России. Рост задолженности произошел из-за рыночных кредитов, а также из-за «дыры» в капитале «Рост банка» и Бинбанка, которые принадлежали семье Гуцериева и были отправлены на санацию.

При этом собеседник Forbes, близкий к Центробанку, утверждает, что долг Гуцериева и его родственников возник не вчера и «никого не пугает». Он отметил, что у Гуцериевых «работающие активы».

На протяжении последних пяти лет Гуцериевы занимают первое место в рейтинге богатейших семей России по версии Forbes. В 2019 году журнал оценил их совокупное состояние в 5,69 миллиарда долларов.

В клан Гуцериевых Forbes включает основателя группы «Сафмар» Михаила Гуцериева, его сына Саида, брата Саита-Салама и племянника Билана Ужахова. До 2018 года в клан входил еще один племянник Гуцериева Микаил Шишханов, владевший Бинбанком.

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