В аэропорту Екатеринбурга военный самолет Ан-12 совершил аварийную посадку без выпущенных шасси

Военно-транспортный самолет Ан-12 совершил аварийную посадку в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб региона.

Самолет приземлился без выпущенных шасси, сообщает Baza. «Интерфакс» со ссылкой на источник пишет, что экипаж несколько раз пытался выпустить шасси и «сел на брюхо на запененную полосу». Пожара не возникло.

По информации Baza, на борту находились 17 человек. «Интерфакс» сообщил, что в самолете находились до 20 человек. Никто не пострадал, отмечает РИА Новости.

Самолет Ан-12 входит в состав флота Военно-космических сил России, пишут «Открытые медиа».

В аэропорту Кольцово сообщили, что из-за нештатной посадки временно перестали принимать и отправлять самолеты.

15 августа самолет Airbus A321 «Уральских авиалиний» совершил аварийную посадку в кукурузном поле возле подмосковного Жуковского. Причиной аварии стало попадание чаек в двигатели. Никто не погиб.