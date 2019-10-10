Режим открытого неба в Пулково могут ввести с ограничениями. На них настаивают российские авиакомпании, чтобы защититься от иностранных лоукостеров

Российские авиакомпании просят значительно ограничить режим открытого неба, который планируется ввести в аэропорту Санкт-Петербурга. Такой режим предполагает, что любые иностранные авиакомпании смогут летать из Пулково независимо от страны их регистрации и с любой частотой.

Российские перевозчики, пишут «Ведомости», просят Минтранс разрешить иностранным авиакомпаниям летать в режиме открытого неба только в города, расположенные не ближе 200 километров от тех, куда из Санкт-Петербурга летают российские авиакомпании.

Минтранс и курирующий транспорт вице-премьер Максим Акимов, по данным источников издания, такие ограничения поддерживают.

В настоящий момент иностранные авиакомпании могут летать в Россию только из стран своей регистрации. Это правило, пишут «Ведомости», считается главной причиной, по которой на российский рынок не выходят ведущие европейские лоукостеры.

После того, как оператор Пулково попросил правительство РФ установить для аэропорта режим открытого неба, заявки на полеты из Санкт-Петербурга уже успели подать крупнейшие лоукостеры Ryanair, EasyJet и WizzAir.