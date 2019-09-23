Лоукостеры Ryanair, EasyJet и WizzAir подали заявки на полеты из Пулково

Европейские лоукостеры Ryanair, EasyJet и WizzAir подали заявки на полеты из аэропорта Пулково. Об этом РБК сообщил Леонид Сергеев, гендиректор компании-оператора Пулково «Воздушные ворота Северной столицы».

В августе лоукостеры предоставили планы маршрутных сетей для полетов из Пулково. Авиакомпании планируют осуществлять полеты из аэропорта круглогодично.

По словам Сергеева, интерес лоукостеров связан с инициативой оператора Пулково открыть в аэропорту седьмую степень «свободы воздуха», позволяющую авиакомпании выполнять перевозки в третьи страны без посадки в стране регистрации. Предложение недавно поддержал вице-премьер Максим Акимов.

Венгерский лоукостер WizzAir уже работает на российском рынке. Британская авиакомпания EasyJet ушла с него в 2016 году. Ирландский перевозчик Ryanair никогда не летал в Россию.

Весной 2019 года российский лоукостер «Победа» прекратил международные полеты из Пулково из-за задержек рейсов.