Иранских женщин пустили на футбольный матч. Им запрещали смотреть игры на стадионе с 1981 года

Жительницы Ирана 10 октября смогли посетить футбольный матч между сборными Ирана и Камбоджи, проходящий в Тегеране. Видео с матча, на котором присутствуют женщины, опубликовали пользователи твиттера.

Иранкам официально разрешили купить билеты и прийти на отборочный матч чемпионата мира, несмотря на неписаное правило, запрещающее женщинам посещать стадионы.

Билеты на матч начали продавать 3 октября. Женщинам разрешили купить 3500 билетов, хотя стадион «Азади» в Тегеране вмещает 78 тысяч зрителей. Правозащитники из Human Rights Watch считают, что билеты на матч продали не «простым женщинам», а тем, кто приближен к власти.

Женщинам запретили посещать футбольные матчи в Иране в 1981 году, после Исламской революции 1979 года. Чтобы попасть на матч, женщины переодевались в мужскую одежду; часто их задерживали. The New York Times уточняет, что в последние годы запрет распространили на баскетбол и волейбол.

В июне 2018 года президент ФИФА Джанни Инфантино потребовал, чтобы власти Ирана разрешили женщинам покупать билеты на футбольные матчи. В ноябре того же года несколько сотен женщин смогли посетить игру мужской сборной Ирана и команды Тринидада.

Давление на Иран усилилось после того, как в сентябре 2019 года 29-летняя иранская футбольная болельщица Сахар Ходаяри покончила с собой после того, как ее обвинили в незаконном посещении матча.