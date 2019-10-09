«Союзмультфильм» проведет ребрендинг. У студии будет слоган «А давай вместе!»
Источник: Коммерсант
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Киностудия «Союзмультфильм» занялась ребрендингом. Как рассказала «Коммерсанту» глава компании Юлиана Слащева, у «Союзмультфильма» появится единый новый логотип, шрифты и слоганы — «А давай вместе!», «Союз=вместе», «Когда мы вместе».
Новый бренд ориентирован на две аудитории — дети до 12 лет и родители 30–40 лет, смотревшие мультфильмы в детстве.
Проект осуществляется в партнерстве с агентством ONY, которое занималось ребрендингом Новой Третьяковки. Затраты на проект в компании не раскрывают.
У существующего с 1936 года «Союзмультфильма» фактически никогда не было единого логотипа, подчеркивает Юлиана Слащева: название студии рисовали по-разному практически в каждом проекте.