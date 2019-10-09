«Союзмультфильм» проведет ребрендинг. У студии будет слоган «А давай вместе!»

Киностудия «Союзмультфильм» занялась ребрендингом. Как рассказала «Коммерсанту» глава компании Юлиана Слащева, у «Союзмультфильма» появится единый новый логотип, шрифты и слоганы — «А давай вместе!», «Союз=вместе», «Когда мы вместе».

Новый бренд ориентирован на две аудитории — дети до 12 лет и родители 30–40 лет, смотревшие мультфильмы в детстве.

Проект осуществляется в партнерстве с агентством ONY, которое занималось ребрендингом Новой Третьяковки. Затраты на проект в компании не раскрывают.