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Путин отправил в отставку своего советника Сергея Глазьева

Источник: Официальный интернет-портал правовой информации
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Президент Владимир Путин подписал указ об освобождении от должности своего советника Сергея Глазьева. Указ, датированный 7 октября, опубликован два дня спустя.

С 1 октября Глазьев стал членом коллегии Евразийской экономической комиссии, ответственным за интеграцию, макроэкономику и статистику ЕАЭС.

Экономиста Глазьева называли противовесом либеральных экономистов, который, в частности, выступал против идей бывшего министра финансов Алексея Кудрина, сейчас возглавляющего Счетную палату.

Чем известен Глазьев