Путин отправил в отставку своего советника Сергея Глазьева

Президент Владимир Путин подписал указ об освобождении от должности своего советника Сергея Глазьева. Указ, датированный 7 октября, опубликован два дня спустя.

С 1 октября Глазьев стал членом коллегии , ответственным за интеграцию, макроэкономику и статистику ЕАЭС.

Экономиста Глазьева называли противовесом либеральных экономистов, который, в частности, выступал против идей бывшего министра финансов Алексея Кудрина, сейчас возглавляющего Счетную палату.