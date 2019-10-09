Обвинение решило не использовать декларацию об амнистии капитала против Валерия Израйлита

В Санкт-Петербурге на суде по делу Валерий Израйлита прокурор объявила, что не будет использовать декларацию об амнистии капитала в обвинительном заключении, так как та была включена туда «излишне». Об этом она сказала на заседании 8 октября.

При этом, как отмечает «Коммерсант», из материалов дела декларацию не исключили. По словам адвоката Израйлита Сергея Азарова, суд не признал декларацию недопустимым доказательством, а значит ее использование все равно считается законным.

В сентябре стало известно, что в деле Израйлита фигурирует декларация, которую он добровольно подал в рамках амнистии иностранного капитала. После этого в Кремле заявили, что данные президентом гарантии защиты от преследования после подачи декларации «должны выполняться».