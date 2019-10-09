Мать Лил Пипа подала в суд на его менеджеров. Она считает их виновными в гибели сына

Мать покойного рэпера Лил Пипа Лиза Уомак подала в суд на компанию First Access Entertainment, которая занималась менеджментом и организацией гастролей музыканта.

Она считает, что сотрудники компании во время последнего тура рэпера снабжали его наркотиками и поощряли их употребление, что и привело в итоге к смерти артиста, сообщает TMZ.

В иске утверждается, что Лип Пипу регулярно поставляли ксанакс, кетамин и другие вещества. По словам Уомак, ее сын неоднократно хотел прекратить турне из-за физического и морального истощения, но менеджмент игнорировал его жалобы, «накачивая его наркотиками».

В мае 2017 года рэперу позволили выступить в Лос-Анджелесе, несмотря на «практически коматозное состояние», говорится в иске Уомак. Перед концертом в Эль-Пасо менеджер Белинда Мерсер посоветовала Лил Пипу принять побольше таблеток ксанакса, чтобы страховая компания выплатила компенсацию за отмену тура, утверждает мать певца. После этого выступления Лил Пип умер.

Компания First Access Entertainment отвергла все обвинения Лизы Уомак, заявив, что наоборот неоднократно пыталась оградить Лил Пипа от пагубной привычки.

Лил Пип (настоящее имя — Густав Ар) умер 15 ноября 2017 года в своем гастрольном автобусе перед концертом в Тусоне в штате Аризона. Ему был 21 год. Официальной причиной смерти музыканта была названа передозировка наркотическими веществами.