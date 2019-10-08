«Они напечатали что угодно, но не мою книгу». Джонатан Литтелл рассказал о вырезанных фрагментах в русском переводе романа «Благоволительницы»

Первое издание романа «Благоволительницы» Джонатана Литтелла на русском языке содержало значительные купюры — при переводе и редактировании из книги были изъяты около 600 фрагментов или примерно 20 страниц текста. Об этом в интервью изданию «Горький» рассказал сам писатель.

Книга в переводе Ирины Мельниковой и редактуре Марии Томашевской вышла в издательстве Ad Marginem в 2011 году. По словам Литтелла, об изъятых фрагментах он узнал только в 2016 году, когда ему на них обратил внимание латышский переводчик Денс Диминш.

Глава издательства Александр Иванов признал сокращения только тогда, когда писатель прислал ему таблицу со всеми зафиксированными купюрами в тексте. Их сделала Томашевская при редактуре перевода. Литтелл говорит, что в издательстве перед ним никак не извинились.

«Общая мысль была такова, что жаловаться мне не стоит, потому что перевод с ее купюрами был настолько хорош, что книга стала в России известной. Я ответил, что мне не важно, известен я в России или нет, это же просто не моя книга. Они напечатали что угодно, но не мою книгу, ее текст отцензурирован. На что мне ответили: это не цензура — это улучшение», — рассказал писатель.

В 2019 году выходит переиздание романа «Благоволительницы» на русском языке, в котором все изъятые фрагменты возвращены в текст.

Роман «Благоволительницы», написанный на французском языке от лица офицера СС Максимилиана Ауэ, вышел в 2006 году. Книга была удостоена Гонкуровской премии и Большой премии Французской Академии. Роман переведен на два десятка языков.

В 2009 году писатель побывал в Чечне. По итогам поездки он написал книгу «Чечня. Год третий».