Многодетным семьям начали выплачивать по 450 тысяч рублей на погашение ипотеки
Источник: Дом.РФ
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Многодетные семьи, где в 2019 году родился третий или последующие дети, получили первые выплаты в размере 450 тысяч рублей на погашение ипотечного кредита. Об этом сообщает «Дом.РФ», осуществляющий выплаты.
Заявки на погашение ипотеки стали принимать с 25 сентября. За две недели «Дом.РФ» получил более тысячи заявлений на выплату средств.
Государственная программа затрагивает семьи, в которых с 1 января 2019 года по 31 декабря 2022 года родился третий или последующий ребенок. Также программа распространяется на тех, кто усыновил третьего и последующих детей в этот период.
О том, как получить выплату, подробно рассказывается на сайте «Дом.РФ».