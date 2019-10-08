Многодетным семьям начали выплачивать по 450 тысяч рублей на погашение ипотеки

Многодетные семьи, где в 2019 году родился третий или последующие дети, получили первые выплаты в размере 450 тысяч рублей на погашение ипотечного кредита. Об этом сообщает « », осуществляющий выплаты.

Заявки на погашение ипотеки стали принимать с 25 сентября. За две недели «Дом.РФ» получил более тысячи заявлений на выплату средств.

Государственная программа затрагивает семьи, в которых с 1 января 2019 года по 31 декабря 2022 года родился третий или последующий ребенок. Также программа распространяется на тех, кто усыновил третьего и последующих детей в этот период.

О том, как получить выплату, подробно рассказывается на сайте «Дом.РФ».