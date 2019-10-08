Немецкий полузащитник Бастиан Швайнштайгер объявил о завершении карьеры игрока. 35-летний футболист поблагодарил болельщиков и все команды, за которые он выступал — мюнхенскую «Баварию», «Манчестер Юнайтед», «Чикаго Файр» и сборную Германии.

Бастиан Швайнштайгер восемь раз становился чемпионом Германии в составе «Баварии» и семь раз выигрывал национальный кубок. Он провел 121 матч за сборную Германии и в 2014 году стал чемпионом мира.

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев называл Швайнштайгера одним из лучших немецких футболистов всех времен.

Последним клубом Швайнштайгера стал «Чикаго Файр», за который футболист выступал с 2017 года.