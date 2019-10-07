«Привет всем. Это моя комната. А сам я панк Кирилл». Вышел трейлер документального фильма о Децле
Источник: Амурские волны
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Компания «Амурские волны» выпустила трейлер документального фильма «С закрытыми окнами» о жизни репера Децла (Кирилла Толмацкого).
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Фильм снял журналист Роман Супер. Съемки проходили в 2019 году. На производство документальной ленты через краудфандинг собрали более 3,7 миллиона рублей.
Премьера фильма состоится 7 ноября.
Кирилл Толмацкий умер 3 февраля. Ему было 35 лет. Причиной его смерти стала острая сердечная недостаточность, вызванная осложнением заболевания сердечно-сосудистой системы.