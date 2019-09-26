Документальный фильм Романа Супера о Децле выйдет 7 ноября
Документальный фильм «С закрытыми окнами. Честная биография Кирилла Толмацкого» выйдет 7 ноября, сообщил в фейсбуке создатель киноленты журналист Роман Супер.
Премьера фильма о рэпере Децле состоится в интернет-кинотеатре, название которого объявят позднее. Доступ к фильму будет бесплатным. Кроме того, до премьеры пройдут показы для тех, кто участвовал в сборе денег на фильм.
В киномире в первый съемочный день принято разбивать тарелочку. Если бы я придумывал этот ритуал, то в конце производства я бы обязательно склеивал осколки. Будем считать, что именно так мы и сделали: сегодня мы склеили тарелку. Кино готово.
Рэпер Децл (Кирилл Толмацкий) умер 3 февраля в возрасте 35 лет от острой сердечной недостаточности, вызванной осложнением заболевания сердечно-сосудистой системы.