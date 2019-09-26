Документальный фильм Романа Супера о Децле выйдет 7 ноября

Документальный фильм «С закрытыми окнами. Честная биография Кирилла Толмацкого» выйдет 7 ноября, сообщил в фейсбуке создатель киноленты журналист Роман Супер.

Премьера фильма о рэпере Децле состоится в интернет-кинотеатре, название которого объявят позднее. Доступ к фильму будет бесплатным. Кроме того, до премьеры пройдут показы для тех, кто участвовал в сборе денег на фильм.

Рэпер Децл (Кирилл Толмацкий) умер 3 февраля в возрасте 35 лет от острой сердечной недостаточности, вызванной осложнением заболевания сердечно-сосудистой системы.