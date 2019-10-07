Из НИИ имени Блохина вслед за детскими онкологами собираются уволиться медсестры

Медсестры НИИ детской онкологии и гематологии Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Блохина собираются уволиться из-за низких зарплат. Об этом рассказала «МБХ медиа» председатель Анастасия Васильева.

Медсестры, подчеркнула она, пока не подавали заявлений об увольнении, но сообщили представителям профсоюза о планах покинуть НИИ.

В пресс-службе онкоцентра сообщили РБК, что не получали заявлений об увольнении, добавив, что «детский институт работает в штатном режиме.

Конфликт в НИИ детской онкологии начался в августе, когда новое руководство объявило о планах сократить в центре более 700 штатных единиц. По словам специалистов, их вынуждали увольняться, шантажируя сокращением ставок. В руководстве НИИ эти обвинения отвергали.

В начале октября онкологи сами пригрозили массовым увольнением в случае, если в больнице не сменится руководство. 3 октября были подписаны четыре заявления онкологов об увольнении. Вместо ушедших врачей, заявило руководство онкоцентра, дежурить будут специалисты Российской детской клинической больницы.