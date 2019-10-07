Из НИИ имени Блохина вслед за детскими онкологами собираются уволиться медсестры
Медсестры НИИ детской онкологии и гематологии Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Блохина собираются уволиться из-за низких зарплат. Об этом рассказала «МБХ медиа» председатель «Альянса врачей» Анастасия Васильева.
Медсестры, подчеркнула она, пока не подавали заявлений об увольнении, но сообщили представителям профсоюза о планах покинуть НИИ.
В пресс-службе онкоцентра сообщили РБК, что не получали заявлений об увольнении, добавив, что «детский институт работает в штатном режиме.
«Мы сейчас пришли в онкоцентр, и к нам спустилась медицинская сестра. Они сказали, что все будут увольняться. К нам спустились три доктора, сказали, что получают до 15 тысяч. Говорят, что им это все надоело, они хотят возмутиться и поддержать детских онкологов. [Глава НИИ имени Блохина Иван] Стилиди узнал, что они с нами разговаривали, и их вызвал», — рассказала Васильева.
Конфликт в НИИ детской онкологии начался в августе, когда новое руководство объявило о планах сократить в центре более 700 штатных единиц. По словам специалистов, их вынуждали увольняться, шантажируя сокращением ставок. В руководстве НИИ эти обвинения отвергали.
В начале октября онкологи сами пригрозили массовым увольнением в случае, если в больнице не сменится руководство. 3 октября были подписаны четыре заявления онкологов об увольнении. Вместо ушедших врачей, заявило руководство онкоцентра, дежурить будут специалисты Российской детской клинической больницы.