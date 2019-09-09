Сотрудники НИИ детской онкологии имени Блохина пожаловались на массовые сокращения. Руководство увольнения отрицает

Сотрудники НИИ детской онкологии и гематологии Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Блохина заявили, что новое руководство института вынуждает специалистов массово увольняться.

Они написали открытое письмо президенту Владимиру Путину с требованием отправить в отставку директора института Светлану Варфоломееву, сообщил в беседе с телеканалом РЕН ТВ заместитель директора НИИ Максим Рыков. Подписи под обращением, добавил он, поставили и родители пациентов, проходящих лечение в НИИ.

«Новое руководство предложило многим не согласным с ее политикой уволиться по собственному желанию. Сотрудников запугивали, что их ставки будут сокращены», — сообщил Рыков. Несколько человек, по его словам, уволились, а остальные решили бороться, потому что «врачи хотят оставаться вместе с больными».

Директор НИИ детской онкологии Светлана Варфоломеева в интервью Ura.ru заявила, что «не знает», о чем говорит Максим Рыков. «У нас врачи не увольняются», — сказала она.

Увольнения врачей отрицает и руководство Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) онкологии имени Блохина, в состав которого входит НИИ детской онкологии. «Никто из сотрудников не уволен и не подвергается психологическому давлению. Массовых увольнений в НИИ детской онкологии и гематологии нет», — цитирует ТАСС заявление пресс-службы НМИЦ.

В августе стало известно о планах руководства Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) онкологии имени Н. Н. Блохина изменить штатное расписание и сократить более 700 штатных единиц. Руководство НМИЦ заявило, что речь идет именно о сокращении вакансий, а не об увольнении сотрудников. В свою очередь сотрудники НМИЦ пожаловались на резкое сокращение зарплат, а также рассказали, что им устно предложили написать заявление о переходе на полставки, но они отказались.

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