«Джокер» поставил рекорд октября в американском прокате

Фильм «Джокер» режиссера Тодда Филлипса собрал 93,5 миллиона долларов в первый уикенд проката в США. Таким образом, картина установила рекорд по премьерным сборам для фильмов, выходивших в октябре, сообщает Variety.

Предыдущее достижение принадлежало фильму «Веном», заработавшему 80 миллионов долларов в премьерный уикенд.

В международном прокате «Джокер» также занимает лидирующие позиции, заработав за выходные 140,5 миллиона долларов. По данным издания, картина была показана в 22,5 тысячах кинотеатров в 73 странах мира.

В России лента собрала 664 миллиона рублей, став лидером проката.

Фильм, рассказывающий историю главного антагониста из комиксов про Бэтмена, получил «Золотого льва» на Венецианском фестивале. Главную роль в «Джокере» исполнил Хоакин Феникс.