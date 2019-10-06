ФБР допросило депутата Госдумы Ингу Юмашеву в аэропорту Нью-Йорка

Сотрудник ФБР на протяжении часа допрашивал в аэропорту Нью-Йорка депутата Госдумы Ингу Юмашеву, которая прибыла в США на форум «Диалог Форт-Росс». Об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов.

По его словам, Юмашевой задавали «абсолютное непонятные, неясные и неприемлемые вопросы». «Более того, ей было предложено встретиться с сотрудником ФБР в другой, неформальной обстановке, и продолжить это общение», — заявил посол.

После допроса Юмашеву отпустили. В чем заключались претензии к ней со стороны ФБР, Антонов не уточнил. Сама Юмашева отказалась от комментариев.

В связи с допросом депутата Госдумы российское посольство направило ноту протеста в Госдепартамент США.

Обновлено. Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал действия ФБР «циничной провокацией». Он отметил, что Инга Юмашева в Госдуме координирует работу группы по связям с Конгрессом США.

«Диалог Форт Росс» — российско-американский форум, который проходит с 2012 года. В этом году он пройдет 6 октября в Калифорнии.

3 октября МИД России заявил, что несколько сотрудников ведомства не получили американские визы для посещения форума «Диалог Форт-Росс».

В конце сентября десяти членам Совета Федерации РФ не выдали визы для участия в 74-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.