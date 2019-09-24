Российским сенаторам не дали визы для поездки на Генассамблею ООН

Десять членов Совета федерации РФ не получили американские визы для участия в ежегодной сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Об этом «Интерфаксу» сообщил глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев, которому также отказали в визе.

«Это возмутительная акция, не имеющая объяснений и оправданий», — сказал он. По мнению Косачева, визы не были оформлены «в нарушение обязательств перед международным сообществом». Сенатор находится под американскими санкциями с апреля 2018 года.

Инцидент станет центральной темой ближайшей встречи Сергея Лаврова и Майка Помпео, заявила в свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она также рассказала, что американская сторона «ссылается на технический характер проблемы», а именно несвоевременную подачу документов. «Это не так… Что-то у ребят сломалось капитально», — отметила Захарова.