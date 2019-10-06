Четыре человека погибли при стрельбе в Канзас-Сити. Преступник сбежал
Источник: CNN
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В одном из баров города Канзас-Сити ночью 6 октября произошла стрельба, сообщает CNN со ссылкой на полицию.
В результате были ранены девять человек. Четверо из них умерли на месте, остальные пятеро были доставлены в больницу.
Стрелок сбежал. Полицейским пока неизвестно, каков был его мотив и имел ли он сообщников.
BBC пишет, что на данный момент у полиции один подозреваемый; это мужчина латиноамериканского происхождения.
За девять месяцев 2019 год в США произошло более 20 случаев массовой стрельбы, в которых погибли 124 человека.