Четыре человека погибли при стрельбе в Канзас-Сити. Преступник сбежал

В одном из баров города Канзас-Сити ночью 6 октября произошла стрельба, сообщает CNN со ссылкой на полицию.

В результате были ранены девять человек. Четверо из них умерли на месте, остальные пятеро были доставлены в больницу.

Стрелок сбежал. Полицейским пока неизвестно, каков был его мотив и имел ли он сообщников.

BBC пишет, что на данный момент у полиции один подозреваемый; это мужчина латиноамериканского происхождения.

За девять месяцев 2019 год в США произошло более 20 случаев массовой стрельбы, в которых погибли 124 человека.